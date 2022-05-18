В Греции отменили обязательное ношение масок

Власти Греции отменяют обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях и в транспорте дальнего следования с 1 июня до 15 сентября. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Танос Плеврис.

"Сюда входят самолеты и транспорт дальнего следования, где есть пронумерованные места, например, поезда и автобусы", — сказал Плеврис, выступая с заявлением по общественному телевидению ERT.

Обязательное требование использования маски сохраняется в больницах, учреждениях по уходу за престарелыми и связанных с ними структурах, а также в городском общественном транспорте.

"Отмена обязательного использования маски означает, что административный штраф налагаться не будет, но остается рекомендация, что маска должна использоваться во всех этих местах", — добавил Плеврис.

В Греции с 1 мая по 31 августа, на основной туристический сезон, отменили большинство санитарных ограничений по коронавирусу. Сертификаты вакцинации и тесты на COVID не потребуются для въезда в страну или для посещения магазинов и предприятий общепита, закрытых помещений.