Замглавы МИД Армении представил парламентской делегации Италии ситуацию в регионе

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян 18 мая принял делегацию во главе с руководителем отдела двусторонних отношений Италия-Армения Межпарламентского союза Джулио Чентемеро.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостей в Армении, заместитель министра поблагодарил их за вклад в развитие 30-летних отношений между Арменией и Италией.

Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем парламентского диалога между двумя странами. Подчеркнув роль законодателей в развитии межгосударственных отношений, собеседники подчеркнули важность дальнейшего углубления и укрепления отношений между Арменией и Италией.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о шагах по установлению безопасности и мира в регионе Южного Кавказа. Армянская сторона представила сложившуюся в регионе ситуацию и позицию Армении по процессам, направленным на установление мира и стабильности.

В этом контексте замминистра иностранных дел Армении подчеркнул важность подтверждения поддержки на парламентском уровне единственному формату по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а также усилий, направленных на ликвидацию гуманитарных последствий 44-дневной войны.