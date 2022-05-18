Турция заблокировала переговоры в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс: DPA

Власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на источники в организации.

По его информации, в Североатлантическом альянсе в среду планировалось обсудить поданные послами Финляндии и Швеции заявки на вступление их государств в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали. Турецкая сторона дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить их начало, пишет DPA.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО.