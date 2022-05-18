Зеленский предложил продлить военное положение на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить срок действия военного положения в стране на 90 дней - до 23 августа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в тексте законопроекта об утверждении президентского указа парламентом, опубликованном в среду на сайте Верховной рады.

"Продлить срок действия военного положения на Украине с 5 часов 30 минут 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", - говорится в документе.

Ранее действие военного положения на Украине, введенного 24 февраля, дважды продлевался на срок в 30 дней.

Зеленский также предложил продлить на 90 суток срок проведения на Украине всеобщей мобилизации.

Военное положение на всей территории Украины введено 24 февраля. Его уже дважды продлевали, в последний раз - до 25 мая. Указ о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля. В соответствии с документом, мобилизация проводится в течение 90 дней.