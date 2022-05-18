Известна повестка официального визита президента Литвы в Армению 

19-20 мая с двухдневным официальным визитом в Республику Армения прибудет президент Литовской Республики Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в резиденции президента Республики Армения после предусмотренной 20 мая официальной церемонии встречи состоится отдельная беседа президентов Ваагна Хачатуряна и Гитанаса Науседы, за которой последует встреча в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Президенты Армении и Литвы затем выступят с заявлениями для прессы.

Возглавляемая президентом Литвы делегация посетит мемориальный комплекс "Цицернакаберд", чтобы воздать дань уважения памяти жертв Геноцида армян, также совершит экскурсию по Музею-институту Геноцида армян.

В рамках официального визита намечаются также встречи президента Литвы с премьер-министром Николом Пашиняном, председателем Национального Собрания Аленом Симоняном. В Святом Первопрестольном Эчмиадзине Гитанас Науседа будет принят Католикосом всех армян Гарегином Вторым.

Возглавляемая президентом Литвы делегация посетит также Матенадаран имени Месропа Маштоца.