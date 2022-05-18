Азиатские индексы выросли - 18-05-22
ТОКИО, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.94% и составил 26911.20 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.96% и составил 1884.69 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.25% и составил 3085.98 пункта, а HANG SENG вырос на 0.20% и составил 20644.28 пункта.
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