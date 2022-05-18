Глава МИД Армении в Брюсселе возложил венок к хачкару памяти жертв Геноцида армян

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18 мая на площади Анри Мишо в Брюсселе возложил венок к хачкару, посвященному жертвам Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, хачкар-памятник недавно подвергся вандализму, однако всего через несколько часов усилиями городских властей был восстановлен.