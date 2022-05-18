Глава МИД Армении в Брюсселе возложил венок к хачкару памяти жертв Геноцида армян
17:11, 18 Май, 2022
Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18 мая на площади Анри Мишо в Брюсселе возложил венок к хачкару, посвященному жертвам Геноцида армян.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, хачкар-памятник недавно подвергся вандализму, однако всего через несколько часов усилиями городских властей был восстановлен.
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