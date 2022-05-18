Под председательством Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, помимо членов Совета безопасности в заседании приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и заместитель министра обороны Карен Брутян.

Были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся сферы компетенции Совета безопасности.