СМИ: Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США

Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США, обойдя по этому показателю Израиль и Египет, как передает Арменпресс, об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, Соединенные Штаты направили Киеву с 2014 по 2021 год около 2,7 миллиарда долларов военной помощи. При этом лишь с начала спецоперации России объем этой помощи составил 3,8 миллиарда долларов. Газета отмечает, что рассматриваемый новый пакет на 40,1 миллиарда долларов содержит около 20 миллиардов долларов на сферу обороны.

Издание сравнивает эти показатели с данными, полученными за 2020 финансовый год, который в США начинается с 1 октября. В том году крупнейшим в мире получателем американской военной помощи стал Израиль, которому Штаты передали 3,3 миллиарда долларов, на втором месте был Египет, получивший 1,3 миллиарда долларов, а на третьем — Иордания, которой досталось 0,51 миллиарда долларов.

Ранее издание Politico выступило с утверждением, что интересы Запада и Киева не идентичны, при этом риторика западных стран о полной поддержке Украины может дать ей "ложную надежду" и чревата для страны серьезными последствиями.

Эскалация конфликта служит интересам Украины, а страны НАТО, благоразумно опасающиеся России, вполне обоснованно сопротивляются этому, в результате чего на Западе возникло расхождение между делами и словами. Как указывают авторы, заявления о полном совпадении интересов могут подпитывать "мечты украинцев о полной победе" и их чрезмерные ожидания.