США привержены содействию армянскому народу в построении демократического будущего: посол Линн Трейси

Соединенные Штаты высоко ценят сотрудничество с Арменией, основанное на общих демократических ценностях, и продолжают намечать дальнейшее позитивное развитие армяно-американских отношений. В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки чрезвычайный и полномочный посол США в РА г-жа Линн М. Трейси дала эксклюзивное интервью государственному информационному агентству «Арменпресс», рассказав о своей дипломатической миссии в Армении, прошлом и нынешнем опыте, личных впечатлениях от страны, важнейших вопросах, касающихся всей повестки армяно-американских отношений, региональных и международных развитий.

Посол США подробно рассказала об общей динамике армяно-американских отношений за последние 30 лет, их перспективах и предоставила важную информацию о текущем развитии двусторонних отношений.

По словам Линн Трейси, Соединенные Штаты полны решимости содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении и быть партнером Армении в достижении этих целей.

«Мы стремимся помочь армянскому народу построить такое будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности и путь, который армянский народ выбрал в 2018 году, и еще раз подтвердил в 2021 году во время парламентских выборов», - сказала посол США в Армении.

Интервью с послом США Линн Трейси полностью будет опубликовано в ближайшее время.