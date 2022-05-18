Картина испанского художника Пабло Пикассо (1881-1973) "Лежащая обнаженная" (Femme nue couchée) продана во вторник на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $67,54 млн. Трансляция торгов велась на сайте аукционного дома, передает Арменпресс.

Лот под номером 23 оказался самым ценным среди всех выставлявшихся в тот день на аукционе и был продан чуть выше эстимейта (предварительной оценки стоимости) в $58,5 млн. Вдохновением для художника стала натурщица Мария-Тереза Вальтер. Другая картина Пикассо - "Обнаженные мужчина и женщина" ушла с молотка за $5,1 млн.

Ближайшим конкурентом по стоимости произведению Пикассо оказалась работа "Поляна" Поля Сезанна, которая ушла с молотка за $41,68 млн. Помимо этого, на аукцион в этот вечер были выставлены работы Анри Матисса, Клода Моне, Сальвадора Дали и других.