В Музее «Эребуни» откроется выставка «Тайна Земли. Кармир Блур»

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения продолжает серию экспозиций находок, обнаруженных в результате археологических исследований памятников истории и культуры под заголовком «Тайна Земли».

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, в 2022 году в сотрудничестве с Научно-исследовательским центром исторического и культурного наследия и Историко-археологическим музеем-заповедником «Эребуни» мэрии Еревана 21 мая в 18:00 в Музее-заповеднике «Эребуни» откроется выставка «Тайна Земли. Кармир Блур».

На выставке впервые будет представлено более 60 ценных находок, обнаруженных в результате раскопок, проведенных в археологическом заповеднике «Кармир Блур» Еревана сотрудниками Научно-исследовательского центра историко-культурного наследия города в 2013-2016 гг., и восстановленных в реставрационной лаборатории того же центра.

Эта временная экспозиция, будет действовать до 21 ноября этого года.