Украинские военнослужащие, блокированные на территории комбината "Азовсталь", продолжают сдаваться в плен, как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В Мариуполе заблокированные на заводе "Азовсталь" боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых", - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещен в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило о начале сдачи в плен националистов и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь", за первые сутки сложили оружие и вышли 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, следователи допросят сдавшихся боевиков в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса.

Территория "Азовстали" остается последним районом, который украинская сторона удерживает в Мариуполе. Бои за город продолжались почти два месяца и завершились победой российских и донецких сил - 21 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с полным освобождением Мариуполя.

Тогда же глава государства приказал отказаться от штурма завода и заблокировать предприятие "так, чтобы муха не пролетела". К тому моменту на "Азовстали", по информации российских военных, оставались более 2 тыс. человек - примерно треть изначального гарнизона города.