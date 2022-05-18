The Washington Post сообщила, что страны Балтии и Польша попросили НАТО усилить их защиту

Страны Балтии и Польша обратились к НАТО с просьбой о значительном расширении военного присутствия альянса на их территориях, а также размещении там дополнительных вооружений, таких как средства ПВО, чтобы предотвратить возможную "прямую агрессию России", как передает Арменпресс, об этом пишет газета The Washington Post.

"Прямую военную агрессию России против союзников по НАТО нельзя исключать", - говорится в конфиденциальном совместном предложении Литвы, Латвии и Эстонии, имеющимся в распоряжении газеты.

В нем утверждается, что "Россия может быстро сосредоточить вооруженные силы у восточной границы НАТО и поставить альянс перед войной как свершившимся фактом".

В документе предлагается направить в каждую из стран, которым может "угрожать Россия", воинский контингент численностью до 20 тысяч человек.

Вместе с тем, как отмечет издание, ряд политиков, в том числе из Франции и Италии, "выражают скептицизм" в отношении того, что Россия в ближайшее время будет представлять угрозу для территорий стран НАТО. Они считают, что такое масштабное развертывание сил за счет других районов мира может ослабить их возможности сдерживания и является чрезмерно дорогостоящим.

Предварительное решение по этому вопросу должно быть принято к концу июня, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде. Ожидается, что на этой встрече они также первоначально одобрят заявкам Финляндии и Швеции на членство в альянсе, при условии, что Турция отзовет свои возражения, пишет The Washington Post.