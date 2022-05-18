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В военном пантеоне «Ераблур» обнаружена граната

В военном пантеоне «Ераблур» обнаружена граната

В Национальный центр кризисного управления МЧС РА 18 мая в 10:00 поступил звонок. Сообщили, что в военном пантеоне «Ераблур» в Ереване обнаружена граната.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели, обнаружили гранату Ф-1 и передали ее сотрудникам военной полиции.
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