Задержано 277 участников акций неповиновения, проходящих в Ереване

Количество задержанных на улицах Еревана по состоянию на 10:45 18 мая составляет 277 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении.

Граждане подвергнуты приводу за невыполнение законных требований военнослужащих войск полиции или служащих полиции при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и охране общественных объектов.

Оппозиция с утра 18 мая проводит акции неповиновения в разных частях Еревана, перекрывая улицы.