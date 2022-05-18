Полиция не применяет спецсредств: заместитель начальника Полиции Армении Ара Фиданян

Заместитель начальника Полиции РА Ара Фиданян уверяет, что полиция не применяла специальных мер по отношению к участникам акций протеста, за исключением одного случая. В стране нет парализованных государственных структур. Как сообщает «Арменпресс», об этом Ара Фиданян заявил на заседании постоянной комиссии НС по обороне и безопасности.

Он также заявил: «Очевидно, что ни город, ни какая-либо государственная структура не парализованы. Полиция со всей четкостью выполняет свои функции. Должен отметить счестью, что все предпринятые до сих пор действия, большая часть из них осуществлялись в рамках закона», - сказал Фиданян.

Он подчеркнул, что акции неповиновения проводятся уже около 20 дней, но заверил, что полиция не применяла никаких спецсредств, кроме одного случая. «Эти спецсредства были всего лишь щитами. Полиция не применяла никаких специальных средств», - сказал заместитель начальника Полиции РА, касаясь мнения, что полиция применяет непропорциональную силу.

В Армении оппозиционеры уже на протяжении нескольких дней проводят различные акции протеста с целью смены власти.