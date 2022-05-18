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CNN: США изучают пути вывоза с Украины кукурузы и пшеницы

CNN: США изучают пути вывоза с Украины кукурузы и пшеницы

 Соединенные Штаты прорабатывают варианты вывоза пшеницы и кукурузы с Украины. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на источники сообщила во вторник телекомпания CNN.

По ее сведениям, Вашингтон изучает широкий спектр безопасных путей вывоза продовольствия по морю, воздуху и железным дорогам, причем рассматриваются варианты как с учетом одобрения со стороны России, так и без него. Одним из ключевых игроков в данном вопросе, по информации телекомпании, является Турция, которая задействована в переговорах с РФ по этому аспекту.

Отмечается, что упомянутая проблема станет основной темой обсуждения на инициированной США конференции по продовольственной безопасности в штаб-квартире ООН. Этот форум пройдет в рамках председательства США во всемирной организации в мае. Для участия в нем в Нью-Йорк прибудет американский госсекретарь Энтони Блинкен, ожидаются главы МИД Турции, Пакистана и других стран, названия которых пока не раскрываются.

 

 

 

 

 


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