Музеи Еревана различными мероприятиями отметят Ночь музеев

Уже не первый год «Ночь музеев» дарит ценителям искусства возможность бесплатно посетить любой музей, познакомиться с уникальными произведениями искусства, с которыми не так уж и часто приходится встречаться. 2022 год не исключение. Армения и в этом году присоединилась к этой инициативе, и музеи разработали различные программы, чтобы сделать вечер 21 мая интересным для посетителей.

«Арменпресс» представляет инициативы нескольких музеев Еревана.

Выставка «Армянская траектория кофейной культуры» будет открыта в Доме-Музее Ованнеса Туманяна с 18:00 до 23:45. В 16:00 театральная труппа «Ротонда» выступит с театральной постановкой «Я нашел себя» /5+/, будет открыта и фото-зона «Песня цветов», пройдет интерактивная игра-конкурс «Песня цветов». В 20:00 труппа театра теней «Бебук» представит «Попури туманяновских сказок», а с 20:30 до 23:00 анимационную программу «Один глаз, одно ухо». Завершится праздник концертной программой, организованной в летнем саду музея.

Конференция «Сарьян и Франция» пройдет в Доме-музее Мартироса Сарьяна, начало в 15:00. Выступит директор Дома-музея Рузан Сарьян. В 16:00 талантливые молодые музыканты-исполнители инициативы «Новые имена Армении» выступят с концертом. Прозвучат произведения французских композиторов, в 18:00 прозвучат произведения других европейских композиторов, в 21:00 выступит сопрано Нелли Гаспарян. Она исполнит светские произведения Комитаса в сопровождении пианиста Василия Ролича.

В Музее Сергея Параджанова с 11:00 до 23:59 будет представлена фотовыставка «Культурные проявления в музее Параджанова». Посетители сами должны будут озаглавить фотографии, и авторы трех лучших названий удостоятся призов.

В Музее истории Армении в 19:30 откроется выставка «Оружие. Борьба и культура». На выставке будут представлены ценные археологические артефакты из коллекции оружия Музея истории Армении, характерные для Армении и региона виды холодного оружия (кинжалы и мечи), огнестрельное оружие, памятное и именное оружие, мечи и другие образцы вооружения.

Анжела Амбарцумян

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