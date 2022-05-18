Группы быстрого реагирования Омбудсмена Армении посетили задержанных лиц

Группы быстрого реагирования Омбудсмена с раннего утра находятся в отделениях милиции для выявления нарушений защиты прав задержанных и их обеспечения.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Защитника прав человека, в результате подведения итогов публикаций и видеоматериалов Омбудсмен констатировала, что в ряде случаев сотрудниками полиции подвергаются приводу и лица, не участвовавшие в демонстрации, с тротуаров и с прилегающих территорий.

По мнению Защитника, практика ограничения свободы лиц на местах массовых акций или с прилегающих территорий недопустима. С другой стороны, протестующие обязаны выполнять целенаправленные и четкие требования сотрудников милиции, дабы избежать административного задержания.

«В то же время следует отметить, что по результатам мониторинга по сегодняшний день, очевидно, что в некоторых случаях после того, как сотрудники милиции требую освободить проезжую часть улицы, протестующим дается для этого разумный срок. И исследование показывает, что в таких случаях, в основном, не возникает необходимости в административном задержании лиц», - говорится в заявлении Омбудсмена.