В КНДР за сутки выявили еще 232 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР зафиксировали 232 тыс. человек с симптомами лихорадки за сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило 1,72 млн. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

На данный момент из общего числа поправилось чуть более 1 млн человек, 691 тыс. проходит лечение. В то же время за предыдущий день от лихорадки умерло шесть человек, общее число таких летальных исходов составило 62. По крайней мере у одного из них ранее был выявлен штамм "омикрон". Как до этого поясняло агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских специалистов, власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за нехватки оборудования для массового тестирования и точного выявления COVID-19.

Для обсуждения ситуации с коронавирусом в стране было проведено заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи с участием лидера страны Ким Чен Ына. "Незрелость государственных возможностей по борьбе с кризисом, которая заявила о себе на ранних стадиях проверки готовности предотвратить эпидемию впервые с основания государства, а также отсутствие положительного отношения, вялость и бездеятельность чиновников на ведущих государственных постах раскрыли слабые места нашей работы и ее пробелы", - высказался Ким Чен Ын о ситуации.

Он распорядился удвоить усилия по стабилизации ситуации для простых граждан и указал на значимость более тщательной организации распределения товаров первой необходимости.

12 мая Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о выявлении коронавируса на территории страны.