Европейские индексы выросли - 17-05-22

МОСКВА, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.59% и составил 14185.94 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.30% и составил 6430.19 пункта, британский FTSE вырос на 0.72% и составил 7518.35 пункта, а российский RTSI вырос на 2.28% и составил 1200.81 пункта.