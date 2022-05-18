Цены на цветные металлы - 17-05-22

ЛОНДОН, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2832.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9238.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2095.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 26549.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 33866.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3563.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 41909.83 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 75000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.