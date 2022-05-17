Президент Эстонии Карис рассказал, что РФ не получится полностью изолировать от мира

Президент Эстонии Алар Карис в интервью журналу Newsweek отметил, что РФ не получится полностью изолировать от мира, несмотря на беспрецедентный объем санкций.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на gazeta.ru, он объяснил, что если РФ и изолировать со стороны западных стран, то у российских властей все еще будут контакты с тем же Китаем и другими.

«Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию. <...> Нам нужно искать пути, чтобы общаться с Россией другими способами и вести какой-то бизнес с Россией. Но это занимает время, и это может занять даже десятилетия», — сказал Карис.

По словам президента, даже если на изоляцию РФ уйдут годы, то это такое решение западных стран не должно отменять важности работы с Москвой в настоящее время.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что если западные страны действительно хотят, чтобы Владимир Путин осознал свою изоляцию, то нет никакого смысла звонить и разговаривать с ним.

Она задалась вопросом, какую выгоду западные партнеры получают из того факта, что Путин «находится в центре внимания», поскольку все «хотят поговорить с ним».