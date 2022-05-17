Премьер Грузии обсудил с главой Евросовета предоставление стране статуса кандидата в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе отметил важность предоставления стране статуса кандидата в члены в ЕС. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"Во время двухдневного визита [в Брюссель] премьер-министр Грузии встретился с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. <...> Премьер-министр отметил исторический выбор Грузии в пользу возвращения в европейскую семью и в этом контексте подчеркнул важность предоставления Еврокомиссией стране статуса кандидата (в члены в ЕС - прим. ред.)", - сказано в сообщении.

Гарибашвили и Мишель также обсудили проводимые в Грузии реформы, обязательство осуществления которых республика взяла в рамках подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с ЕС. Стороны затронули и тему специальной военной операции на Украине. Премьер Грузии еще раз выразил поддержку и солидарность Украине, отметили в пресс-службе грузинского правительства.

Обсуждение перспектив вступления Грузии в ЕС Гарибашвили продолжил с главой Европарламента Робертой Метсолой. Премьер поблагодарил европейские структуры за поддержку на пути интеграции в Евросоюз. Гарибашвили находится в Брюсселе с понедельника. На среду у него запланированы переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.