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На заседании комиссии НС Арцаха законопроект "О государственной границе" был возвращен с целью доработки

На заседании комиссии НС Арцаха законопроект "О государственной границе" был возвращен с целью доработки

Под председательством Сейрана Айрапетяна 17 мая состоялось очередное заседание постоянной комиссии НС Республики Арцах по вопросам обороны, безопасности и правопорядка.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, внесенный в повестку заседания законопроект "О государственной границе" по предложению автора был возвращен с целью доработки.

Комиссия одобрила принятый в первом чтении проект закона "О пограничных войсках". Законопроект будет представлен к обсуждению в ходе очередного заседания НС во втором чтении.


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