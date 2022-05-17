Под председательством Сейрана Айрапетяна 17 мая состоялось очередное заседание постоянной комиссии НС Республики Арцах по вопросам обороны, безопасности и правопорядка.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, внесенный в повестку заседания законопроект "О государственной границе" по предложению автора был возвращен с целью доработки.

Комиссия одобрила принятый в первом чтении проект закона "О пограничных войсках". Законопроект будет представлен к обсуждению в ходе очередного заседания НС во втором чтении.