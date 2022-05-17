Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание президенту Казахстана по случаю дня рождения

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю дня рождения. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Примите мои искренние поздравления и тёплые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Убеждён, что Ваш богатый опыт государственной и политической деятельности будут и впредь служить интересам реализации важных преобразований в жизни Казахстана и упрочению авторитета страны на международной арене.

Уверен, что наши с Вами совместные усилия будут ориентированы на придание нового импульса всему комплексу армяно-казахстанского сотрудничества, в том числе и в рамках евразийских интеграционных механизмов и многосторонних структур.

Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья, счастья и успехов на Вашем ответственном посту”.