Премьер-министру Пашиняну представлен проект создания в Ереване всемирного торгового центра

Премьер-министр Никол Пашинян принял исполнительного директора Ассоциации центров международной торговли Робина ван Пуйенбрука, основателя инвестиционно-строительной компании “Реншин” Эдуарда Марутяна и директора компании Левона Каспарова.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи премьер-министру был представлен проект создания в Ереване всемирного торгового центра, который одобрен также Всемирной торговой организацией. Были подробно представлены преимущества проекта, создаваемые для бизнеса условия и возможности.

Премьер-министр Пашинян отметил, что правительство заинтересовано в проекте, и предложил продолжить обсуждения с заинтересованными ведомствами, чтобы оценить возможности реализации проекта и разработать “дорожную карту” соответствующих действий.