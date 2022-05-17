Reuters: в администрации Байдена возникли разногласия по поводу пошлин на импорт из КНР

У главы Минфина США Джанет Йеллен и представителя США на торговых переговорных Кэтрин Тай возникли разногласия по поводу отмены таможенных пошлин на товары, импортируемые из Китая. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США.

"Президенту США Джо Байдену придется разрешить напряженные споры среди своих советников и решить, стоит ли снижать импортные пошлины на товары из Китая. Чиновники уже несколько месяцев обсуждают пошлины в размере до 25%, которыми облагаются ввозимые из Китая товары на сотни миллиардов долларов. Данные меры были введены бывшим президентом США Дональдом Трампом и обошлись американским компаниям в миллиарды долларов", - говорится в сообщении.

По словам источников агентства, Джанет Йеллен выступает за отмену части пошлин, поскольку это поможет снизить темпы инфляции в США. Однако Кэтрин Тай считает нужным повременить с решением и затем принять более масштабную торговую стратегию в отношении Китая. "Эта стратегия будет направлена на сохранение рабочих мест для жителей Соединенных Штатов и исходить из политики КНР на мировых рынках", - передает Reuters.

Против ослабления таможенных пошлин выступают профсоюзы. Согласно информации, полученной агентством Reuters от одного из помощников Байдена, "президент США лично пообещал лидерам профсоюзов, что они будут участвовать в принятии окончательного решения в отношении пошлин".

Как сообщает Reuters, изучение тарифов может занять несколько месяцев, прежде чем будет принято какое-либо решение.