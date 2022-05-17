В посольстве ОАЭ в Армении представители дипмиссий выразили соболезнования в связи с кончиной шейха Нахайяна

Руководители и представители аккредитованных в Армении дипломатических миссий продолжают посещать посольство ОАЭ в Армении, чтобы выразить свои соболезнования в связи с кончиной шейха Халифа бин Зайеда Аль-Нахайяна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство ОАЭ в Армении. Свои соболезнования выразили посол Туркменистана в РА Мухаммад Джилди Аязофф, посол Ливана в РА Майя Дагер, посол Германии в РА Виктор Рихтер, временный поверенный в делах посольства Сирии в РА Ахмад аль-Фария, временный поверенный в делах посольства Уругвая в РА Эдуардо Розенберг, вице-посол Ирана в РА Али Мотахи, посол Индии в РА Кишан дан Дивал, временный поверенный в делах посольства Великобритании в РА Виктор Кларк.

Президент Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Халифа бин Зайед Аль-Нахайян скончался 13 мая в возрасте 73 лет.