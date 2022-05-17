МИД РФ считает акции протеста, проходящие в Армении, внутренним делом страны

Движение сопротивления в Армении Москва рассматривает как внутреннее дело страны, и не намерена вмешиваться в эти процессы.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«То, что происходит в Армении, с чем выступает высшее руководство - это внутренняя проблема страны. Мы это сознаем и не вмешиваемся в эти процессы», - сказал он.

В Армении оппозиционные силы уже в течение нескольких недель проводят акции протеста, поднимая голос протеста против действующей власти, выражая недовольство их проводимой внешней политикой. Ежедневно оппозиция проводит шествия и митинги в Ереване и в других городах республики.