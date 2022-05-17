В Армении температура воздуха повысится на 6-9 градусов

В областях республики во второй половине дня 18 и 19 мая, 20-го в некоторых районах ожидаются кратковременныв дожди с грозами, в отдельных местах возможен град.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что 21-го и 22-го мая осадков не ожидается. Ветер западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 17-20 м/с. С 17 по 19 мая температура воздуха постепенно повысится на 6-9 градусов.

В столице 21, 22 мая ожидается погода без осадков. В вечерние часы 18-го мая - возможно, в вечерние часы 19-го мая, 20-го ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.