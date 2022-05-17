Полиция сообщила новые данные о задержанных в Ереване

В ходе акций неповиновения, проводимых движением «Сопротивление», в Ереване задержаны 414 граждан.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении, дополнив, что граждане были подвергнуты приводу за невыполнение законного требования полицейских.

Оппозиция с утра 17 мая, перекрывая улицы, проводила акции неповиновения в разных частях Еревана. В 11:30 участники движения «Сопротивление» прекратили акции неповиновения, в 19:00 на площади Франции созывается митинг.