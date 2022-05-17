Министерство образования, науки, культуры и спорта РА приглашает всех отметить Международный день музеев, приняв участие в общеевропейском мероприятии «Ночь музеев», которое состоится 21 мая.

Как сообщает «Арменпресс», Международный день музеев по решению Международного совета музеев отмечается с 1977 года. Цель - объединить музеи вокруг глобальных вызовов, стоящих перед обществом и человечеством, одновременно повысить осведомленность общественности о важнейшей роли и возможностях музеев, направленных на противостояние и решение этих вызовов.

Девиз Международного дня музеев 2022 - «Сила музеев», который предлагает раскрыть потенциал музеев в контексте трех ключевых тенденций: устойчивого развития, доступа к инновационным технологиям, непрерывного образования как ключевых факторов развития сообщества и формирования гражданского общества.

В этом году торжества начнутся 18 мая, в Международный день музеев, и продолжатся до 21 мая общеевропейской акцией «Ночь музеев», к которой присоединились 125 музеев Армении и Арцаха.

18 мая вход в музеи будет бесплатным для всех посетителей, в часы их работы, а 21 мая с 11:00 до 24:00.