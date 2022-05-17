В Ереване на данный момент нет перекрытых улиц и транспортных узлов: Полиция РА

Полиция распространила заявление, в котором говорится, что на данный момент в Ереване нет перекрытых улиц и транспортных узлов.

«Из-за событий, происходящих в столице сегодня утром, на короткое время перекрывались улицы, которые, благодаря действиям полиции, открывались через 5-7 минут. В настоящее время в столице нет перекрытых улиц и транспортных развязок», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении полиции.

Ранее член АРФД Ишхан Сагателян заявил, что поставленную перед ними задачу на данный момент они полностью выполнили, и в 11:30 прекращают акции неповиновения. Он сообщил, что в 19:00 на площади Франции созывается митинг.

В Полиции Армении «Арменпресс» сообщили что, в ходе акций неповиновения, проводимых движением «Сопротивление», в Ереване задержаны 286 граждан.