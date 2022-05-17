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Состоялось заседание Совета директоров АНИФ

Состоялось заседание Совета директоров АНИФ

16 мая состоялось ежегодное собрание Совета директоров Государственного фонда интересов Армении (АНИФ).

Как сообщает «Арменпресс», руководство АНИФ представило Совету директоров новые инвестиционные программы АНИФ, запущенные в отчетном периоде, ход реализации действующих программ. Совету директоров были представлены детали нескольких новых программ, находящихся на стадии подготовки, о которых будет объявлено в ближайшее время.

В Совет директоров АНИФ входят независимые члены, обладающие высоким международным авторитетом в различных областях, присутствие которых обеспечивает всестороннюю непредвзятую оценку деятельности АНИФ, прозрачность программ и объективную оценку их эффективности.

В ближайшие дни АНИФ представит общественности всеобъемлющий отчет деятельности организации, подведет итоги работ за 2019-2021 годы.


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