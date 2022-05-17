Состоялось заседание Совета директоров АНИФ

16 мая состоялось ежегодное собрание Совета директоров Государственного фонда интересов Армении (АНИФ).

Как сообщает «Арменпресс», руководство АНИФ представило Совету директоров новые инвестиционные программы АНИФ, запущенные в отчетном периоде, ход реализации действующих программ. Совету директоров были представлены детали нескольких новых программ, находящихся на стадии подготовки, о которых будет объявлено в ближайшее время.

В Совет директоров АНИФ входят независимые члены, обладающие высоким международным авторитетом в различных областях, присутствие которых обеспечивает всестороннюю непредвзятую оценку деятельности АНИФ, прозрачность программ и объективную оценку их эффективности.

В ближайшие дни АНИФ представит общественности всеобъемлющий отчет деятельности организации, подведет итоги работ за 2019-2021 годы.