Время в Ереване: 11:07:36,   17 Май

Оппозиция с 11:30 прекратила акции неповиновения: задержано 286 человек

Оппозиция с 11:30 прекратила акции неповиновения: задержано 286 человек

Оппозиция с утра 17 мая, перекрывая улицы, провела акции неповиновения в разных частях Еревана. В 11:30 участники движения «Сопротивление» прекратили акции неповиновения.

Как сообщает «Арменпресс», член АРФД Ишхан Сагателян заявил, что поставленную перед ними задачу на данный момент они полностью выполнили, и в 11:30 прекращают акции неповиновения. Он сообщил, что в 19:00 на площади Франции созывается митинг.

 В Полиции Армении «Арменпресс» сообщили что, в ходе акций неповиновения, проводимых движением «Сопротивление», в Ереване задержаны 286 граждан.


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