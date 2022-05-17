Байден и Мицотакис обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент США Джо Байден и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили в понедельник на переговорах двустороннее сотрудничество в сфере обороны, торговли, инвестиций, а также Украину и ситуацию в Восточном Средиземноморье. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Белого дома по итогам встречи.

Байден и Мицотакис "рассмотрели прочные и расширяющиеся партнерские связи [двух стран] в сфере обороны, общие демократические ценности и обязательство по дальнейшему расширению двусторонней торговли и инвестиций". "Они обсудили события на Украине, в том числе нашу решительную поддержку усилий по навязыванию России издержек за ее неспровоцированную агрессию, и пообещали продолжать поддерживать народ и правительство Украины", - говорится в заявлении.

Президент и премьер также "обсудили события в Восточном Средиземноморье и общие усилия по противостоянию глобальным вызовам, включая энергетическую безопасность, изменение климата и угрозы демократии". "Лидеры подчеркнули, что отношения между Соединенными Штатами и Грецией сильны как никогда, и отметили прочные связи между [двумя] народами, которые определяют наши двусторонние отношения на протяжении более двух столетий", - сообщили в Белом доме,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.