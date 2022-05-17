Цены на цветные металлы - 16-05-22

ЛОНДОН, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.58% и составила 2832.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.87% и составила 9238.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.75% и составила 2095.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.62% и составила 26549.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.49% и составила 33866.00 долларов США, цена на цинк выросла на 2.12% и составила 3563.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.37% и составила 41909.83 долларов США, цена на кобальт снизилась на 8.54% и составила 75000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.