В преддверии туристического сезона гражданская авиация прогнозирует рост пассажиропотока

Комитет гражданской авиации Армении в преддверии туристического сезона прогнозирует увеличение пассажиропотока. «Арменпресс» беседовал с заместителем председателя Комитета гражданской авиации Миграном Хачатряном о новых направлениях, рейсах, о соглашении об Общем авиационном пространстве РА-ЕС и других вопросах.

- Господин Хачатрян, в связи с событиями на Украине на рынке международных авиаперевозок произошли значительные изменения. Из-за санкций ряд авиакомпаний пересмотрели свою деятельность. Насколько эта ситуация повлияла на армянский рынок?

- Российско-украинские события повлияли как на международный авиарынок, так и на авиарынок Армении. В частности, значительно увеличились транзитные рейсы в аэропортах РА. Многие пассажиры прибывают в Армению из России, затем отправляются в другие, в основном в европейские страны, армянскими или другими авиалиниями. Некоторые российские авиакомпании в настоящее время не работают в связи с действующими ограничениями, из-за отсутствия в их парке самолетов для выполнения международных рейсов, некоторые российские авиакомпании выполняют рейсы самолетами меньшей вместимости.

- Наконец-то в Армении будет своя национальная авиакомпания. Когда планируется первый полет «ФлайАрны»? Что даст авиаперевозчик Армении?

- Национальными перевозчиками Армении считаются авиакомпании, созданные в соответствии с законодательством РА. В настоящее время на авиационном рынке РА действуют 8 армянских перевозчиков. ЗАО «Армянские национальные авиалинии» (ФлайАрна) уже получило сертификат эксплуатанта воздушного судна от Комитета гражданской авиации РА, и в настоящее время компания готовится к запуску рейсов.

- Скоро начинается туристический сезон. В то же время ослаблены ограничения на въезд в Армению по причине Covid-19. Каковы прогнозы относительно потока в ближайшем будущем?

- Заявки на чартерные рейсы для летней навигации по разным туристическим направлениям уже поданы. Принимая во внимание последние тенденции снижения числа случаев заболевания Covid-19 в Армении, а также пересмотр некоторых ограничений, комитет прогнозирует увеличение транспортного потока.

- Планируются ли в этом году новые направления, какие новые авиакомпании планируют выйти на рынок Армении в этом году?

- Wizz Air планирует открыть регулярные рейсы Ларнака-Ереван-Ларнака с 22 июня текущего года, а также рейсы Рим-Ереван-Рим с 5 сентября текущего года. Комитет регулярно получает заявки на ряд рейсов.

- Что было сделано в рамках подписанного в прошлом году между Арменией и Европейским Союзом Соглашения об общем авиационном пространстве между ЕС и Арменией? Что означает общая авиационная зона?

Подписанием Соглашения об общей авиационной зоне между Республикой Армения, Европейским союзом и государствами-членами Европейского союза от 15 ноября 2021 года предполагается, что Армения либерализует отношения в сфере гражданской авиации со всеми государствами-членами ЕС, что будут внедрены действующие стандарты ЕС. Также будут обеспечены прогнозируемые и конкурентные условия для авиационной деятельности авиакомпаний. Сообщаем вам, что процесс вступления в силу подписанного в настоящее время соглашения еще не завершен. Внедрение предусмотренных соглашением стандартов ЕС во внутреннее законодательство Республики Армения предполагает осуществление непрерывной работы, то есть пересмотр существующих правил, гармонизацию стандартов ЕС.

- Какие новости можно ожидать в сфере гражданской авиации в ближайшее время?

- Комитет регулярно информирует общественность об актуальных новостях и событиях в области авиации посредством своего официального сайта, страницы в Facebook и средств массовой информации.

Ани Даниелян