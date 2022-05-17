Мэрия Еревана планирует до конца года на 80% обновить автобусный парк

В скором времени в Ереване будет запущена пилотная программа, которая станет первым шагом к внедрению единой системы продажи билетов в общественном транспорте. В частности, через месяц или два на около трех маршрутах Еревана возможно будет производить оплату карточной системой, QR-кодом и другими техническими средствами. В беседе с «Арменпресс» исполняющий обязанности начальника Управления транспорта мэрии Еревана Айк Саркисян отметил, что пилотная программа будет запущена, чтобы представить ее недостатки и преимущества.

«Мы введем пилотную программу на нескольких маршрутах, поймем, насколько она удобна, какие дает возможности, какие возникают проблемы, что нужно добавить и уменьшить. Карточная система позволит расплачиваться картой или другими техническими средствами в автобусе, троллейбусе, метро», - сказал Айк Саркисян.

Для окончательного внедрения единой карточной системы оплаты необходимо обновить автопарк. Мэрия Еревана планирует до конца года обновить автобусный парк на 80%. На данный момент в Ереван ввезено 100 автобусов малого класса и 211 автобусов среднего класса. Автобусный парк Еревана обновлен на 311 единиц подвижного состава. Все ввезенные автобусы эксплуатируются, кроме резервных.

«Обновления на маршрутах производились по следующему принципу. Микроавтобусы, которым исполнилось 15 лет и которые все еще находились в эксплуатации, автоматически были остановлены. Их заменили новые автобусы. Но были и трудности, газели были меньше по формату, они могли ездить по многим улицам, а у вновь привезенных автобусов такой возможности не было. Мы пересмотрели маршруты. Стали поступать жалобы от жителей некоторых кварталов. Мы пересмотрели и количество подвижного состава. Например, маршрут № 28 вначале был дополнен 10-12 автобусами, потом стало понятно, что их необходимо увеличить», - сказал Айк Саркисян.

С введением новой маршрутной сети планируется ввести в эксплуатацию 12-метровые автобусы. Контракт уже подписан, и вскоре в Ереване прибудет 87 12-метровых автобусов. 12-метровые автобусы высокого класса будут на маршрутах, в основном, на широких улицах и широких проспектах. Это означает, что автобусы среднего и малого класса, следующие по этим направлениям, будут направлены на другие маршруты. Планируется ввезти и 15 новых троллейбусов, а также 100 новых автобусов среднего класса.

Муниципалитет Еревана внедряет и централизованную систему управления транспортным сектором. По словам Айка Саркисяна, они смогут в онлайн режиме отслеживать, где находятся автобусы, есть ли опоздания.

«Это позволит осуществлять строгий контроль. Мы все еще отстаем в этом вопросе, пытаемся навести порядок с помощью предупреждений, но централизованная система управления будет более эффективной», - отметил он.

Скоро начнутся работы и по созданию современных автопарковок. Будет три парковки, чтобы сократить пробег автомобилей. Они будут оснащены всеми современными техническими средствами.

Анна Гзирян