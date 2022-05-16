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В Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии

В Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходит в Кремле, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Ранее Путин и Лукашенко приняли участие в юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пресс-служба белорусского президента ранее сообщала, что одной из главных тем встречи Лукашенко и Путина станут "вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением". На встрече 12 мая с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым Лукашенко сказал, что вопросы импортозамещения являются одними из важнейших в сотрудничестве с Россией.


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