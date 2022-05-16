Вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности: заявление МИД РФ

МИД России выступил с заявлением о членстве Швеции в НАТО. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в заявлении говорится:

“16 мая Правительством Швеции принято решение о направлении заявки о вступлении страны в НАТО.

Российская сторона неоднократно заявляла, что выбор путей обеспечения национальной безопасности является внутренним делом любой страны.

Внешнеполитический курс Стокгольма, в основе которого лежала более чем 200-летняя традиция шведского нейтралитета, на протяжении десятилетий оставался важным фактором сохранения стабильности и доверия в регионе Балтийского моря.

Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом. Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности. В этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока.

В любом случае членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений.

Со своей стороны убеждены: такой выбор находящихся сегодня у власти в Швеции политиков не отвечает долгосрочным интересам шведского народа”.