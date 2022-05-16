В ходе ознакомительного визита в парламент Австрии обсуждены особенности бюджетного процесса 

В рамках программы "Новая Армения – современный парламент" Программы развития ООН (ПРООН) члены Постоянной комиссии НС Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам во главе с руководителем комиссии Геворгом Папояном, руководитель аппарата - генсек НС Ваан Нарибекян, председатель Аудиторской палаты Атом Джанджугазян и эксперты бюджетного бюро НС с ознакомительным визитом посетили Австрию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в ходе визита на встрече с председателем Бюджетного комитета парламента Австрии Габриэлем Оберностерером и членами комитета были обсуждены пути парламентского контроля над бюджетным процессом и возможности применения австрийского опыта.

На встрече в Бюджетном управлении парламента Австрии были обсуждены вопросы, связанные с повышением эффективности бюджетного управления, а с должностными лицами бюджетного подразделения министерства финансов Австрии - роль парламента в течение бюджетного года.

Затем парламентарии ознакомились с особенностями деятельности Аудиторской палаты Австрии. Аудиторская палата Австрии не имеет ограничений в вопросе получения данных, а также оценивает процессы, вытекающие из предложенных правительством программ.