Новым премьером Франции станет министр труда Борн
Министр труда Франции Элизабет Борн будет назначена новым премьером страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканала BFMTV со ссылкой на источники.
"Элизабет Борн будет назначена новым премьер-министром", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее премьер-министр страны Жан Кастекс передал президенту Франции прошение об отставке, Эммануэль Макрон принял прошение.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 20:53 Главы МИД ЕС обсудят эмбарго на нефть из РФ
- 20:42 Трюдо заявил, что Канада рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с ОАЭ
- 20:34 В ходе ознакомительного визита в парламент Австрии обсуждены особенности бюджетного процесса
- 20:20 В Шри-Ланке бензина осталось на один день
- 20:06 Новым премьером Франции станет министр труда Борн
- 19:50 Генсек ОДКБ выразил уверенность, что организация будет прирастать новыми членами
- 19:37 Макрон поддержал решение Швеции вступить в НАТО
- 18:45 Обсуждены вопросы армяно-французского сотрудничества в сфере высоких технологий
- 18:13 На саммите лидеров ОДКБ Пашинян коснулся проблем и перспектив развития Организации
- 18:10 Предстоящие на 17 мая мероприятия
- 17:40 В мире выявили более 521 млн случаев заражения COVID-19
- 17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-05-22
- 17:35 Азиатские индексы - 16-05-22
- 17:21 Готовы обеспечить безопасность границ в зоне ответственности ОДКБ: совместное заявление лидеров ОДКБ
- 17:00 МИД Румынии заявил о необходимости шестого пакета санкций против России
- 16:59 К сожалению, ОДКБ не отреагировала так, как мы ожидали:Пашинян о вторжении Азербайджана на суверенную территорию Армении
- 16:38 Число беженцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, превысило 1,3 млн человек
- 16:34 Путин предложил дать СНГ статус наблюдателя в ОДКБ
- 16:12 Австрия с 16 мая снимет ограничения для въезда иностранных туристов
- 16:02 Гнел Саносян и министр дорог и градостроительства Ирана обсудили вопросы грузоперевозок
- 15:51 Европейский ЦБ может приступить к разработке цифрового евро в конце 2023 года
- 15:46 США намерены ратифицировать вступление Финляндии в НАТО до осени
- 15:42 ЕС и Армения обсудят перспективы начала диалога по либерализации виз
- 15:37 Ален Симонян присутствовал на заседании Совета программы «Новая Армения, современный парламент»
- 15:04 1 июня откроется парк, заложенный по инициативе Артура Абраама
23:00, 10.05.2022
2970 просмотров Стартовал первый полуфинал конкурса “Евровидение-2022”: Армения выступит под номером 17: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
11:06, 13.05.2022
2608 просмотров В финале конкурса песни «Евровидение-2022» представительница Армении выступит под восьмым номером
20:23, 13.05.2022
2601 просмотров Представители Армении и Эстонии на “Евровидения 2022” исполнили композицию “Ов сирун, сирун”
21:28, 13.05.2022
2054 просмотров Freedom House обратилась к протестующим и полиции Армении
01:18, 11.05.2022
1548 просмотров Представительница Армении на «Евровидении-2022» Роза Линн прошла в финальный тур