Генсек ОДКБ выразил уверенность, что организация будет прирастать новыми членами

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет прирастать новыми членами, партнерами и наблюдателями. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась по итогам мероприятия.

Он отметил, что на мероприятии в целом обсуждались перспективы развития формата. "То, что ОДКБ будет прирастать партнерами, наблюдателями и членами нашей Организации - это перспектива", - сказал Зась, отвечая на вопрос журналистов, касающийся возможности присоединения новых стран. При этом он не стал говорить о количестве таких государств и других деталях.

"Я могу быть в одном уверен твердо. Это в том, что вот эти все попытки вбить какой-то клин между нашими странами, внести какой-то раскол, они ни к чему не приведут. Наша Организация сохранится и будет укрепляться", - добавил генсек ОДКБ, отметив, что такая уверенность укрепилась в нем после состоявшегося саммита.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин допустил серьезное расширение ОДКБ в скорой перспективе, указав, что к объединению могут присоединиться "десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств".