Обсуждены вопросы армяно-французского сотрудничества в сфере высоких технологий

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян 16 мая принял делегацию, возглавляемую Чрезвычайным и Полномочным послом Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, Роберт Хачатрян, высоко оценив богатый опыт Франции в технологической сфере, а также эффективность реализованных с министерством предыдущих программ, подчеркнул необходимость углубления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Поздравив Роберта Хачатряна с вступлением в должность министра, Анне Луйо подтвердила готовность к продолжению сотрудничества.

В ходе встречи были затронуты процесс передачи Еревану подаренного Францией суперкомпьютера, деятельность «Инженерного городка», инкубационные и акселерационные программы, направленные на развитие стартапов, а также возможности сотрудничества в сфере технологического образования и ряд других тем.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере новейших технологий в рамках дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества.

Роберт Хачатрян и Анн Луйо также коснулись ряда вопросов, связанных с участием министерства в запланированной в июне в Париже выставке Viva-Technology-2022 и в других международных выставках.

Была подтверждена необходимость и готовность развивать двусторонние отношения в сфере высокотехнологичной промышленности.