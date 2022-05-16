На саммите лидеров ОДКБ Пашинян коснулся проблем и перспектив развития Организации

Премьер-министр Никол Пашинян в Кремле принял участие во встрече лидеров государств–членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, президент Российской Федерации Владимир Путин встретил лидеров государств–членов ОДКБ - президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. После официальной церемонии фотографирования в Александровском зале Кремля состоялся саммит.

В своей речи премьер-министр Пашинян поздравил присутствующих с 30-летием подписанного 15 мая 1992 года Договора о коллективной безопасности и 20-летием подписанного 14 мая 2002 года решения о создании Организации Договора о коллективной безопасности.

В частности, премьер-министр приветствовал лидеров ОДКБ и поблагодарил за теплый прием: “Конечно, юбилей нашей организации – очень хороший повод, чтобы подвести некоторые итоги и обсудить перспективы дальнейшего развития нашей Организации.

Александр Григорьевич [Лукашенко - президент Беларуси], конечно, поднял очень важные вопросы по поводу взаимодействия между государствами-членами ОДКБ. Президент Беларуси, нужно прямо сказать, коснулся довольно проблематичных вопросов. В целом нужно сказать, что в истории ОДКБ очень много позитива, так как реально ОДКБ была, остается и будет важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

Как мы видим, на сегодняшнем юбилейном саммите мы обсуждаем не только юбилейные вопросы, потому что ситуация в зоне ответственности ОДКБ сегодня довольно напряженная. И я хочу коснуться некоторых вопросов, о которых говорил президент Беларуси.

Касательно голосования государств-членов нашей организации, конечно, такая проблема существует. Зачастую наши голосования не очень синхронны, но нужно заметить, что это не новая проблема, она долгое время сопутствует нашу Организацию, и Армения неоднократно поднимала этот вопрос, в рабочем порядке мы неоднократно этот вопрос обсуждали. Очевидно, что он нуждается в дальнейшем обсуждении тоже.

Что касается взаимодействия и механизмов быстрого реагирования, то это тоже очень важный вопрос для Армении, потому что, как вы знаете, в прошлом году, как раз в эти дни, войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, которые предназначены "Положением о порядке реагирования на кризисные ситуации Организации Договора о коллективной безопасности" от 10 декабря 2010 года, утвержденным СКБ ОДКБ. К сожалению, мы не можем сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Республика Армения.

Мы долгое время поднимали вопрос о продаже оружия со стороны государств-членов ОДКБ недружественной для Армении стране. В итоге, это оружие было использовано против Армении, против армянского народа, и это тоже проблема.

Честно говоря, реакция государств-членов ОДКБ во время 44-дневной войны 2020 года и после нее не очень обрадовала Республику Армения и армянский народ, но хочу подчеркнуть особую роль Российской Федерации и лично президента РФ Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе. Хочу еще раз подтвердить, что Армения продолжает оставаться приверженной трехсторонним заявлениям президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Думаю, очень важно подвести итоги. Армения, как член-учредитель ОДКБ, привержена дальнейшему развитию Организации, и мы считаем Организацию ключевым фактором для стабильности и безопасности Евразийского региона, Республики Армения, и в целом мы положительно настроены на то, чтобы в полном объеме поддержать организацию и ее дальнейшее развитие”.

Затем лидеры ОДКБ подписали документы, подводящие итоги сегодняшнего заседания ОДКБ.