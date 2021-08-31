Предстоящие на 17 мая мероприятия
18:10, Май 16, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 18:45 Обсуждены вопросы армяно-французского сотрудничества в сфере высоких технологий
- 18:13 На саммите лидеров ОДКБ Пашинян коснулся проблем и перспектив развития Организации
- 18:10 Предстоящие на 17 мая мероприятия
- 17:40 В мире выявили более 521 млн случаев заражения COVID-19
- 17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-05-22
- 17:35 Азиатские индексы - 16-05-22
- 17:21 Готовы обеспечить безопасность границ в зоне ответственности ОДКБ: совместное заявление лидеров ОДКБ
- 17:00 МИД Румынии заявил о необходимости шестого пакета санкций против России
- 16:59 К сожалению, ОДКБ не отреагировала так, как мы ожидали:Пашинян о вторжении Азербайджана на суверенную территорию Армении
- 16:38 Число беженцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, превысило 1,3 млн человек
- 16:34 Путин предложил дать СНГ статус наблюдателя в ОДКБ
- 16:12 Австрия с 16 мая снимет ограничения для въезда иностранных туристов
- 16:02 Гнел Саносян и министр дорог и градостроительства Ирана обсудили вопросы грузоперевозок
- 15:51 Европейский ЦБ может приступить к разработке цифрового евро в конце 2023 года
- 15:46 США намерены ратифицировать вступление Финляндии в НАТО до осени
- 15:42 ЕС и Армения обсудят перспективы начала диалога по либерализации виз
- 15:37 Ален Симонян присутствовал на заседании Совета программы «Новая Армения, современный парламент»
- 15:04 1 июня откроется парк, заложенный по инициативе Артура Абраама
- 15:00 В Национальном центре эстетики открылась выставка, посвященная 90-летию Генриха Игитяна
- 14:59 По делу о смерти военнослужащего Аргишти Егьяна арестованы двое его сослуживцев
- 14:51 Грузию признали безопасной страной для делового туризма
- 14:19 В Ираке из-за сильной песчаной бури закрылись три аэропорта
- 13:57 Спустя 80 лет: в честь годовщины Победы в Ереване вновь прозвучала Ленинградская симфония
- 13:38 Главы стран ОДКБ обсудят вопросы расширения военного сотрудничества и биологической безопасности
- 13:34 Германия откажется от закупок российской нефти до конца года независимо от решения ЕС
23:00, 10.05.2022
2968 просмотров Стартовал первый полуфинал конкурса “Евровидение-2022”: Армения выступит под номером 17: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
11:06, 13.05.2022
2602 просмотров В финале конкурса песни «Евровидение-2022» представительница Армении выступит под восьмым номером
20:23, 13.05.2022
2590 просмотров Представители Армении и Эстонии на “Евровидения 2022” исполнили композицию “Ов сирун, сирун”
21:28, 13.05.2022
2051 просмотров Freedom House обратилась к протестующим и полиции Армении
01:18, 11.05.2022
1545 просмотров Представительница Армении на «Евровидении-2022» Роза Линн прошла в финальный тур