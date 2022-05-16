Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-05-22

ЕРЕВАН, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 мая, курс доллара США сократился на 0.95 драмa и составил 454.99 драм. Курс евро вырос на 1.10 драмa и составил 474.78 драм. Курс российского рубля вырос на 0.14 драмa и составил 7.21 драм. Курс британского фунта вырос на 1.89 драмa и составил 558.18 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 429.13 драмa и составила 26499.84 драм. Цена серебра сократилась на 2.77 драмa и составил